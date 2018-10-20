Son dakika: Suudi Arabistan'da Ahmed Asiri görevden alındı

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.
SUUDİ ARABİSTAN GENEL İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI YENİDEN YAPILANDIRILACAK
Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.
Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için kurulacak bakanlık komitesinin başında Prens Muhammed bin Selman olacak.
Suudi Arabistan, Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu duyurdu.
Suudi Arabistan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde Kaşıkçı soruşturmasında ortaya koyduğu üstün dayanışmayı değerli bulduğunu açıkladı.