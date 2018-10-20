Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan arbedede hayatını yitirdiğini açıkladı, Sabah Gazetesi muhabiri Kenan Kıran, gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi. Suudi Arabistan'ın ilk defa kendi vatandaşını öldürdüğünü açıklamak zorunda kaldığını, bunun aslında Türkiye'nin başarısı olduğunu açıklayan Kenan Kıran'ın şunları söyledi:



"Suudi Arabistan ilk defa kendi vatandaşını, Suudi Arabistan kökenli vatandaşını öldürdüğünü açıklamak zorunda kaldı.

"Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü açıklamak zorunda kaldı!"

Sürekli Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ya da öldürüldüğü iddialarının konuşulduğu dönemde Arabistan yönetiminin birçok muhalifi kaçırdığı, birçok aydını yok ettiği, kaybolduğu iddiaları vardı. Ama ilk kez bu gece öğreniyoruz Suudi Arabistan kendi vatandaşını kendi konsolosluğunda öldürdüğünü açıklamak zorunda kaldı. Bu aslında Türkiye'nin de bir başarısıdır.



Hatırlasınız olay ortaya çıktıktan sonra Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin Reuters muhabirini çağırıp "Konsoloslukta Cemal Kaşıkçı yok. İşte görüyorsunuz" şeklinde iddialarda bulunmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız şu açıklamada bulundu: "Başkonsolos buradan çıktı demekle kendini kurtaramaz". Yani girişinin olduğu çıkışının olmadığı açıkça görünüyordu ve kendi konsolosluk topraklarında bir başkonsolos, İstanbul başkonsolosunun yönetimi altında 15 kişi Suudi Arabistan'ın muhalif bir gazetecisini katletti.



Bu Türkiye'nin süreci çok iyi yönettiğinin alametidir. Çünkü bu işin arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu çok iyi biliyorduk. Hatırlarsınız Amerika Başkanı Trump şu açıklamada bulundu: "Bana öyle geliyor ki bunlar serseri katiller olabilir".



Şimdi gözüküyor ki -az önce son bilgi olarak da geçtik- sayın Cumhurbaşkanımız, Suudi Arabistan kralıyla görüşmesinin ardından bu açıklama yapıldı. Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ortak çalışmanın neticesinde Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüğünü açıkça itiraf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışması, kriminal çalışması Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü itirafını hızlandırdı diyebiliriz."