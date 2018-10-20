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bağımsızlığını koruyan devletler arasında’

Giriş Tarihi: 20.10.2018
‘Türkiye bağımsızlığını koruyan devletler arasında’
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rus televizyonu Perviy Kanal'a verdiği mülakatta, ve arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yönetiminde bağımsızlığını koruyan devletler arasına girdiğini belirten Peskov, "Bu yüzden ABD, Türkiye ile devamlı temas kurmaya çalışıyor" dedi. Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu vurgulayan Peskov, "Özellikle de Suriye krizinin çözümüne giden yolda Türkiye bizim için önemli bir ortak. Rusya, Türkiye ve İran arasında oluşturulan formatta da etkinliğini kanıtladı" diye konuştu.
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‘Türkiye bağımsızlığını koruyan devletler arasında’
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