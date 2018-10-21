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, ’a silah satmayacak

Şansölyesi Angela , halihazırdaki şartlar altında ’a silah ihracatı yapmalarının mümkün olmadığını açıkladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 21:29 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 22:09
Almanya, Suudi Arabistan’a silah satmayacak

Başbakanı Angela , ülkesinin 'a nı daha önce sınırlandırdığını ve bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapamayacağını açıkladı.

CİNAYETİ KINADI

Merkel, Hessen eyalet seçimleri için görüştüğü eyalet başbakanı Volker Bouffier ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini en sert şekilde kınadıklarını belirtti.

"Cemal Kaşıkçı, Türkiye'yi Ortadoğu'nun temeli olarak görüyordu"

"HENÜZ HİÇ BİR ŞEY MASAYA GELMEDİ"

Olayın acilen aydınlatılması gerektiğine vurgu yapan Merkel, henüz hiçbir şeyin masaya getirilmediğini ve sorumluların hesap vermediğini söyledi.

Merkel, "Zaten sınırlı olan silah satışları şu an bulunduğumuz koşullarda yapılamaz." ifadesini kullanarak, olaya uluslararası düzeyde bir reaksiyon gösterilmesine ilişkin görüşmelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yıl başından bu yana Cezayir'in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu.

Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e yaklaşık 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da yaklaşık 417 milyon avro değerinde silah sattı.

2016'da Suudi Arabistan'a 530 milyon avro değerinde silah ihracatına izin veren Almanya, 2017'de bu rakamı 249 milyon avroya çekmişti.

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Almanya, Suudi Arabistan’a silah satmayacak
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