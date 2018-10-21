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Aktütün'de askerler, düğüne katılıp halay çekti

'nin ilçesinin Irak sınırındaki Aktütün köyünde yapılan düğün, askerlerin sürpriziyle renklendi. Aktütün Hudut Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Erdem Güneş, askerleriyle birlikte ve 'in düğününe katılarak, halay çekti, çifte de Türk bayrağı hediye etti.

Giriş Tarihi: 21.10.2018 12:52 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 13:04
Hakkari Aktütün'de askerler, düğüne katılıp halay çekti

ilçe merkezine 54 kilometre uzaklıktaki Aktütün köyünde yapılan düğünde askerler, süpriz yaptı. Bugüne kadar hep çatışma haberleriyle gündeme gelen Aktütün köyünde yaşayan ile çiftinin düğününe Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ve Şemdinli AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algür'ün yanı sıra askerler de katıldı.

Hakkari Aktütün'de askerler, düğüne katılıp halay çekti

Irak'ın sıfır noktasında bulunduğu için bugüne kadar onlarca kez saldırıya uğrayan ve şehitlerin verildiği Aktütün Hudut Taburu, bölgenin teröristlerden temizlenip, huzurun sağlanmasıyla mutluluklara da ortak olmaya başladı.


Aktütün Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Yüzbaşı Erdem Güneş, Piyade Kıdemli Astsubay Mustafa Özçelik ve taburda görevli yaklaşık 20 asker, düğünleri yapılan Gülperi Gürelli ile Savaş Gezer'e sürpriz yaptı. Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde düğüne katılanlarla kol kola girerek, halay çeken ve stres atan Mehmetçikler, çifte Türk bayrağı hediye etti. Büyük mutluluk yaşadıklarını belirten damat Savaş Gezer, kendilerini yalnız bırakmayan askerlere teşekkür etti.

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Hakkari Aktütün'de askerler, düğüne katılıp halay çekti
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