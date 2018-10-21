‘Kaşıkçı olayı bizin namus borcumuz’

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan
Konsolosluğu'nda katledilmesinin resmen açıklanmasının ardından siyasi parti temsilcilerinden üst üste sert açıklamalar geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacak. Biz, Suudi tarafıyla koordinasyon halinde bir çalışma ile kendi bağımsız soruşturmamızı yürütüyoruz. Bunun açığa çıkması bizim namus borcumuzdur. Eninde sonunda elimizdeki bütün imkanlar kullanılarak bu açığa çıkarılacaktır. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş:
Türkiye kesinleşmiş delil ve bulgular
ortaya çıktığında bunları dünya kamuoyuyla paylaşmaktan
asla imtina etmeyecektir. Suudi Arabistan
gibi bazı ülkelerin artık açık, şeffaf ve demokratik
kuralları olan halka hesap verebilen ülkeler haline
dönmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi
bakımından bu olay son derece ciddidir. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta:
Göstermiş olduğumuz dirayet sayesinde
Suudi Arabistan bu olayı açıklamak zorunda kalmıştır. BASKI OLMASA ÖRTBAS EDİLECEKTİ
Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yaptı. Kışlakçı, "Eğer dünya kamuoyunun baskısı olmasaydı, belki örtbas edebileceklerdi. Türkiye'nin bu işi başarıyla yönetmesi Suudi Arabistan'ı bu açıklamaya itti" dedi.