‘Türkiye olayları seyreden değil, yöneten bir ülkedir’

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
Gebze OSB - Darıca Sahil Metro Hattı temel atma töreni için Kocaeli
'ye geldi. Gebze Kent Meydanı'ndaki törene Yıldırım'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, AK Parti Milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Yıldırım özetle şunları söyledi:
Harcını koyacağımız metromuz Kocaeli'nin kalite ve standardını yükseltecek. Bu metro yapılınca bölgede 19 dakika Darıca-Gebze arasındaki yere ulaşabileceksiniz. Çile sona erecek ve trafik sorunu çözülecek. İstanbul demiryollarına bağlanmayı da hedefleyen bu yatırımla Kocaeli-İstanbul iyice birbirine kenetlenecektir. Sürücüsüz hizmet verecek.
Ekonomimizi zora sokmak için ittifak kuran şer güçler, 5 milyar lira tutarındaki bu yatırımla eminim ki şaşkınlıklarını gizleyemeyecek. Ekonomimizi millileştirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Savunma sanayiimizi tamamen milli ve yerli hale getirmek için büyük atılımlarımız var. Bu yıl, turizmde bütün yılların rekorunu kırıyoruz. İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Ensesine vurulup lokmasını aldıkları Türkiye
arıyorlar, artık böyle bir Türkiye yok. Türkiye bölgesinde olayları seyreden değil yöneten bir ülkedir. Çünkü Türkiye'nin başında milletini, ülkesini seven Türkiye sevdalısı lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı var.
Dün darbe girişimiyle ulaşamadıkları hedefe şimdi ekonomimizi zayıflatarak, sosyal barışımızı, kardeşliğimizi bozarak ulaşmaya çalışacaklar. İnşallah, yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak. Sıkıntı çekeceğiz ancak bu sıkıntıdan daha da güçlenerek çıkacağız. İç huzurumuzu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz.
Bizim adımız yatırım. Ferhat gibi dağları deldik, yolları kısalttık mı? Şimdi Kocaeli'den Bursa'ya yolları daha da kısalttık mı? Türkiye'yi demir ağlarla ördük mü? Marmara'yı, Avrasya'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü
'nü yaparak hizmete açtık mı? Dünyanın en büyük havalimanının açılışına günler kaldı. Sizlere bir müjdem daha var. Bu sene sonu itibarıyla inşallah Osman Gazi Köprüsü'nden E-5'e, TEM'e ve onun daha kuzeyinden, İzmit'in arkasından geçen Kuzey Otoyolu'na bağlantıyı tamamlıyoruz. Oradan ister İstanbul'un Anadolu yakasına, ister Avrupa yakasına rahatlıkla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak gidebileceksiniz. Yeni havaalanına ulaşabileceksiniz. Biz Mimar Sinan'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın torunları olarak, onların yolundan gidiyoruz. 2023'E HAZIRLIKLI OLMALIYIZ:
Meclis Başkanı Yıldırım, daha sonra Erzincan'a geçti. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenlenen "2023 Vizyonunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü" konulu çalıştaya katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "Köklü bir medeniyetin varisi olan ülkemiz, sürekli ileriye dönük hedefleri gözeten bir ülke. Mazlum milletlerin örnek aldığı, milyonlarca insanın bel bağladığı bir ülkeyiz. Türkiye'nin yakın hedefi 2023, uzun vadeli vizyonu 2053 ve 2071. Yarın kadar yakın olan 2023'e en iyi şekilde hazırlanmalıyız" dedi. KOCAELİ METROSU'NUN İLK ADIMINI ATIYORUZ
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu; "Kocaeli'nin en büyük yatırımlı projesinin temel atma günündeyiz. Heyecanlıyız ve inançlıyız. Toplam 5 milyarlık bir yatırımla metro hattımızın temelini atıyoruz. Ülkemize yapılan ekonomik saldırılara, yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza ara vermeden karşılık veriyoruz."