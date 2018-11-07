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Ankara’da ndeki sıyla ilgili soruşturma tamamlandı

, 1 Şubat 2018'de Anadolu İhtisas Ek Binasına yönelik gerçekleştirilen ya ilişkin soruşturmasını tamamlayarak 50 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 7.11.2018 14:37
Ankara’da Vergi Dairesindeki bombalı saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlandı
1 Şubat 2018 tarihinde Anadolu İhtisas Ek Binasındaki eylemine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Yapılan soruşturma neticesinde /KCK terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve gerçekleşen eylemde sorumlulukları tespit edilen 7'si tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. PKK/KCK terör örgütünün genel yapısı içerisinde yer alan ve aynca PKK/KCK terör örgütünün sözde Rojova/Batı Kürdistan/Suriye ülkesi yapılanması içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 32 kişi iddianamede şüpheli olarak yer aldı.

PKK/KCK'nın üst düzey yöneticileri dahil toplam 50 şüpheli hakkında iddianame tanzim edildi.
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Ankara’da Vergi Dairesindeki bombalı saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlandı
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