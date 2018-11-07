Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, olay tarihinde darbeciler tarafından alıkonulan Albay İlhami Özdeyer, müşteki olarak dinlendi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı'nda nöbetçi amir olduğunu belirten Özdeyer, evrak işleriyle uğraştığı esnada odasına gelen sanık eski üsteğmen İlker Çiçek'in sıkıyönetim ilan edildiğini söylediğini aktardı.

Yasak olmasına rağmen Çiçek'in odasına silahlı bir şekilde girdiğini bildiren Özdeyer, bu duruma anlam veremediğini dile getirerek, kendisine "Şaka mı yapıyorsun?" diye sorduğunu ifade etti.

Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacağını söyleyen Çiçek ile Orgeneral Sükan toplantı salonuna geçtiklerini anlatan Özdeyer, salonun girişinde sanık eski yüzbaşı Ramazan Karabulut'u silahlı olarak gördüğünü kaydetti. Daha rütbeli olmasına rağmen Karabulut'un kendisine "Geç bir yere otur" dediğini aktaran Özdeyer, "Odanın köşelerinde ellerinde silah bulunan ismini bilmediğim teğmen ve isimlerini sonradan öğrendiğim astsubay Abdülkerim ve Abdulhamit Baytak'ı gördüm. Odada benim durumumda bulunan yaklaşık 30 kişi vardı ve hepimiz aralıklarla oturtulmuştuk." diye konuştu.

Bu esnada derdest edilmiş bir şekilde toplantı salonuna getirilen Plan ve Güvenlik Daire Başkanı Albay Güven Şağban'ın, "Bu yaptığınız suçtur, başınız büyük dertte" dediğini aktaran Özdeyer, bunun üzerine darbe girişimi olduğunu anladığını dile getirdi.

Şağban'ın açıklamaları üzerine eski albay Erkan Öktem'in "Güven Bey gelmiş" dediğini bildiren Özdeyer, "Güven albay da Erkan Öktem'e 'Bana bey değil, komutanım diyeceksin' diye karşılık verdi. Güven albayın darbe girişimi olduğuna ilişkin açıklamasını salondaki herkesin duyduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sabah saatlerinde Jandarma Genel Komutanlığının bombalanacağının konuşulması üzerine kendisinin de aralarında bulunduğu rehinelerin garaj katına götürüldüğünü anlatan Özdeyer, buradaki darbeci askerlerden bazılarının dışarı ateş ettiğini kaydetti.

Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine darbecilerin kendilerini bıraktığını belirten Özdeyer, sanıklardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.