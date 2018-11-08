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52 şehidin kanı yerde kalmadı

Cudi’de öldürülen Masiro kod adlı , 52 kişinin katiliydi. Hakkâri’de 9, ’ta ise 12 sivilin katledildiği saldırıların emrini vermişti

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.11.2018
52 şehidin kanı yerde kalmadı
'ın 'nda 31 Ekim günü korumalarıyla birlikte öldürülen ve 4 milyonluk kırmızı listede aranan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı , 52 kişinin şehit olduğu 43 saldırının faili olarak aranıyordu. Abo, Hakkâri'nin Geçitli köyünde 9 sivilin öldüğü saldırı ile Şırnak Beşağaç köyünde 12 sivilin öldüğü saldırıların sorumlusuydu. Şırnak nüfusuna kayıtlı terörist Abo, Şırnak Beytüşşebap'ta sivil minibüsün taranarak 12 köylünün öldürülmesi, Hakkâri'nin Geçitli köyünde minibüse mayınlı saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiği olaylarının baş failiydi. Hain terörist, 9 sivilin öldüğü Geçitli saldırısının ardından olay yerine 'Hakkâri Komando Tugayı' yazılı sırt çantası bırakıp, olayı askerlerin üzerine yıkmaya kalkmıştı. Ancak çantada 'lı Sıracettin Karataş'ın parmak izinin bulunması ile teröristin oyunu bozulmuştu. Abo, Beytüşşebap'ta evinin kapısı kırılarak 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde şehit edilen Astsubay Levent Çevik'in katil zanlısı olarak da aranıyordu.
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52 şehidin kanı yerde kalmadı
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