İmar Barışı’nda fırsatçıya yer yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Dünya Şehircilik Günü kapsamında AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı eğitim ve istişare toplantısına katıldı. Erdoğan konuşmasında çevre ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

AK Partililer her konuda proje üretecek ki ülkemizde yatırımlar kesintisiz şekilde sürsün. Eğer AK Partiliyiz diyorsak bize durmak, duraksamak, gaflete düşmek, boşa vakit geçirmek, gönül kırmak, medeniyetimize ve kültürümüze mugayir herhangi bir davranış içinde olmak haramdır.







Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz, Murat (Çevre ve Şehircilik Bakanı) buna göre dikkat et. Diyoruz ki, 'Dikey mimari yok, yatay mimari.' Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, okul vesaire, onun ardından oralarda çevrecilik yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı. Bunu böyle yapacağız. Oraya vatandaş yerleştiği zaman bakacak ki benim mescidim, okulum, sosyal donatı alanları her şey var ve her taraf maşallah çevrecilik noktasında bitmiş, buraya da yerleşilir diyecek. AK Parti'nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu.

Biz ağaç kesen bir iktidar olmadık, diken olduk. Çıkmış okul yapmaktan bahsediyor, git, o senin işin değil. Bay Kemal sizin bu noktada yüreğiniz yok. Zihninizin köşesinde böyle bir şey yok. Şu kadar derslik yaptık, bu kadar öğretmen atadık diye anlattık, anlatıyoruz ama demek ki kulağı var duymuyor.

Erdoğan: "Yalan söylemek Kılıçdaroğlu'nun en büyük sermayesidir"

Yalan en büyük sermayesi. Türkiye'de yalanı en güzel kim söyler diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin: 'Bay Kemal'.

Son iki asırda sadece siyasi ve askeri üstünlüğümüzü değil, aynı zamanda medeniyetimizin kainat tasavvurunu, kültürümüzün mayasını, şehirlerimizin ruhunu da kaybettik. Batı medeniyetinin insan fıtratı yerine bireysel hırsı esas alan anlayışı, üstelik de her türlü zevkten, estetikten, güzellikten mahrum şekilde ülkemizi işgal ettiğini görüyoruz. Edebiyattan müziğe sinemadan mim+++ariye kadar her alanda küresel düzeyde yaşanan tekdüzeleşme, gücünü farklılıklardan alan zenginliğimizi önemli ölçüde ne yazık ki ortadan kaldırdı. Eskiden her biri diğerinden güzel eserlerimizle donatarak içinde ruhumuzu özgür bıraktığımız yerler çirkinliklerin kuşatması altında ruh ve bedenimizin zindanlarına dönüştü. Gönüllerimiz çoraklaştı, çölleşti, 16 yılda insanımızın hayat kalitesini yükseltmek için pek çok hizmeti hayata geçirdik. Ama maalesef bu gönül çoraklaşmasının önüne geçmekte tam başarılı olamadık. İnşallah önümüzdeki dönemi gönülleri zenginleştirmek, medeniyetimizi yükseltmek, kültürümüzü hızlandırmak için kullanacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İmar Barışı ile 13 milyon imarsız birimin yani buraların kullanıcısı vatandaşlarımızın devletle ihtilafını çözmeyi hedefliyoruz. Tabi bu süreçte birilerinin süreci istismar etmesine, fırsata çevirmesine asla göz yummuyoruz.

Sıfır Atık projesi (Emine Erdoğan'ın himayesinde) hızla yaygınlaşıyor. "Bu projeyi bir vakfa dönüştürelim. Ülke genelinde böyle güçlü sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım" diyorum.



Başkan Erdoğan atık malzemelerle yapılan bir tabloyu inceledi.



'MİLLET KIRAATHANESİ' DEDİM KUMARHANE ANLADILAR



Bütün aileler alsınlar çocuklarını gelsinler millet bahçelerine. Onlar orada çocuklarıyla beraber koştukça bizi hatırlayacak. Bunu yapalım. Millet bahçelerini yaparken bir kenarına da bir millet kıraathanesi koyalım. Üniversitelerimizin olduğu yerlerde millet kıraathanelerimizi yaygınlaştıralım. Oralarda çayı, simidi, keki, hepsi olsun. Orada kitap okurken, dersini çalışırken çayını yudumlasın ve bize dua etsin. Millet kıraathanesi dedim onlar kumarhane anladı. Derviş diyemeyeceğim bunlara, zikir, fikir meselesi...



Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan tarafından İklim Dostu Kuruluş Belgesi takdim edildi.



MİLLETİMİZ BİZİ YİNE YALNIZ BIRAKMAYACAK



Bugüne kadar hep yanımızda olan milletimize kendimizi doğru ve tam anlatırsak bu seçimde de yine tercihini bizden yana kullanacaktır. Milletime güveniyorum, inanıyorum. Milletim bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yine bırakmayacak. 5 ayımız kaldı. Bu 5 ayı çok iyi değerlendireceğiz. Çok çalışacağız, koşacağız.





AK PARTİ KOŞACAK Kİ TÜRKİYE YÜRÜSÜN



Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı istişare toplantısında salondakiler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Erdoğan konuşmasında "AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün. AK Partililer günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak ki Türkiye üretmeye, gelişmeye, kalkınmaya devam etsin. AK Partililer 81 milyonun her birinin gönlüne girecek ki milletimizin teveccühü hep yanımızda olsun" dedi.



Erdoğan, Nâzım Hikmet'in "Davet" şiirinden "Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim" dizesini okuyarak, "Evet, uzaklardan gelmiş olsak da Akdeniz'e kısrak başı gibi uzanmış ve ayak bastığımız her yere mührümüzü vurmuşuzdur, biz böyle bir milletiz" dedi.