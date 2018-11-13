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sanığı eski öğretmene hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada, eski öğretmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 11:41

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık H.E. ile avukatı katıldı.

Sanık H.E, suçlamları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını ve ByLock raporunun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Terör örgütüyle hiçbir irtibatının olmadığını iddia eden H.E, beraat talebinde bulundu.

Davanın cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısından sonra Bank Asya'daki hesabına para yatırarak örgüte destek sağladığını kaydetti.

Sanığın, sosyal medya hesabında örgüt elebaşıyla ve dershanelerin kapatılmasına yönelik tepkisel paylaşımlarda bulunduğunu belirten cumhuriyet savcısı, sanığın ayrıca "AK Parti'ye oy vermeyin" şeklinde çalışmalar yaptığını ifade ederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurtdışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
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