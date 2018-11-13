"Üç dönem başkanlık yapanlar istirahat edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa dönüşü uçakta gazetecilerle sohbet etti.

Yerel seçim çalışmalarına değinen Erdoğan, aday belirleme sürecinde üç dönem uygulamasını dikkate alacaklarını belirtti.

"Çünkü halk değişim istiyor." diyen Erdoğan, "Değişim isteği için biz üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşları dördüncü dönem için aynı yerde düşünmüyoruz. Ha ne olabilir? Dördüncü dönem bir başka yerde bir başka il veya ilçede belediye başkanı adayı olabilir. Bu daha ziyade ilçeler bazında böyle olur." şeklinde konuştu.

KILIÇDAOĞLU'NUN 'HARAM' SÖZÜ

Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ak Parti'ye oy verirseniz harama ortak olursunuz" sözleri soruldu. Erdoğan, "Haram helal gibi meseleleri Kılıçdaroğlu ile konuşacak değiliz. Haramı da helali de elhamdülillah biz gayet iyi biliriz. Bugün Türkiye'de 1800'e yakın belediye Ak Partili ise bunun bir sebebi var. Eğer demokrasi ise demokraside halkın iradesine saygı duyacaksın." dedi.

"KAYIT GERÇEKTEN BİR FELAKET"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarını değerlendirdi.

"Kayıt gerçekten bir felaket" diyen Erdoğan, "Suudilerin istihbaratçısı kaydı dinlediğinde, 'herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar' diyecek kadar şok oldu adam. Ortada böyle bir gerçek var. Buna rağmen olayı saptırma peşinde olanlar var." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ses kayıtlarını dinleyen dünya liderlerinin verdiği tepki sorulan Erdoğan, "Reflekslerinden hareketle, bu cinayetten çok ciddi manada rahatsız olduklarını hissediyorum. Öyle zannediyorum ki kendi istihbaratlarının verdiği bilgilerle bu işi çok daha farklı bir konuma oturtacaklardır. Biliyorsunuz, ABD'de kongre, bu konuda CIA'den bilgilendirme istedi. Bu bilgilendirme de yapılınca bakışın değişeceğini düşünüyorum." dedi.

TRUMP İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile gerçekleştirdikleri görüşmede Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

"İdlib konusuna çok önem veriyor. Oradaki başarımızı takdirle karşılıyor, övüyor." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"YPG konusunda da, bazı konularda da kendi aralarında bir iletişimsizlik var gibi geliyor bana. 'Bu konuda da beraber yapabileceğimiz çok şey olabilir' dedim. Firat'ın doğusunu görüyorsunuz çözemiyoruz ve burada farklı gelişmeler var. Bu konuda gerek Mevlüt beyin gerek savunma bakanımızın muhatapları ile yapacakları çalışmalar inşallah bizi daha rahatlatacaktır."

3 PKK'LININ BAŞINA ÖDÜL

Erdoğan'a ABD'nin terör örgütü PKK'nın üst düzey üç yöneticisinin başına ödül koyması da soruldu. ABD'nin çıkışını "Geç kalmış bir adım" olarak niteleyen Erdoğan, "Biz bunu, PKK ile PYD'nin ayrı yapilar olduğunu meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun biçiminde telakki ediyoruz." dedi.

HALK BANKASI TALİMATI

ABD Başkanı'na Halk Bankası ile ilgili gelişmeleri tekrar hatırlattığını belirten Erdoğan, Trump'ın "Döner dönmez talimati vereceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı? " şeklinde yanıt verdiğini söyledi.







