92 belediye başkanı 3 döneme takılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değişim istediğini söyleyerek 3 dönem kuralına vurgu yapması gözleri, yerel seçimlerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanlarına çevirdi. 3 dönem kuralının olduğu tek parti olan AK Parti'de bu kuralın bazı adaylar için esnetilmesi için tek yetkili organ Merkez Karar ve Yönetim Kurulu. AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan yani 15 yıldır kesintisiz belediye başkanlığı görevini yürüten 92 isim bulunuyor. Bunlardan biri büyükşehir, biri il, 63'ü ilçe, 27'si de belde belediye başkanı.

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme süreci başladı! 700 sayfalık rapor Erdoğan'a sunuldu

İŞTE O İL VE İLÇELER

İSTANBUL: Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın.

ANKARA: Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can.





Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz



Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da 3 dönem kuralına takılan isimler arasında. Erdoğan 3 dönem kuralına takılan belediye başkanları ile ilgili, "Üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşları dördüncü dönem için aynı yerde düşünmüyoruz. Ha ne olabilir? Dördüncü dönem bir başka il veya ilçede belediye başkanı adayı olabilir. Bu daha ziyade ilçeler bazında böyle olur" mesajı vermişti.





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu.



ANKET YAPILIYOR

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise isimleri netleştirmeye çalıştıklarını, bazı isimlerle ilgili yeniden anket yaptıklarını söyledi. Özhaseki, "Bölgedeki arkadaşlarımızla çok sık görüşüyoruz, fikirlerini alıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir temayül yoklaması yapacağız. Sonrasında da yavaş yavaş adaylar açıklanmaya başlanır. İlçeler bazında çalışmalarımız devam eder" dedi.