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FOX TV'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a iftirası!

FOX TV, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesiyle ilgili skandal bir yayına imza attı. Ali Erbaş'ı ile ilişkilendirmek için iftira dolu ifadeler kullanan FOX TV sunucusu , kendi haber planlama müdürlerinin FETÖ üyeliğinden dolayı hapiste olduğunu adeta unutturmaya çalıştı...

Giriş Tarihi: 14.11.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 11:01
FOX TV'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a FETÖ iftirası!

FOX TV, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun ziyaretini gündeme getirerek skandal iddialarda bulundu. "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçmişi de mercek altına alındı" cümlesini kullanan FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Gazeteci Barış Tekoğlu'nun iddialarını ekrana taşıyarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın FETÖ yapılanmasının içinde bulunduğuna dair algı oluşturmaya çalıştı.

FOX TV'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a iğrenç FETÖ iftirası!

FOX TV HABER PLANLAMA MÜDÜRÜ FETÖ'DEN TUTUKLU...

A Haber, ilgili iddiaları araştırarak FETÖ iftirasında bulunan FOX TV ve sunucu Fatih Portakal'a FOX TV Haber Planlama Müdürü Ercan Gün'ün FETÖ üyesi olmaktan dolayı tutuklu olduğunu hatırlatarak, asıl FETÖ ilişkileri için FOX TV'ye bakılması gerektiğini ortaya koydu.

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FOX TV'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a FETÖ iftirası!
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