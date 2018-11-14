İSEDAK toplantısı 26-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığını üstlendiği İSEDAK'ın (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 34. Toplantısı) 26-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Söz konusu toplantıya İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi, gözlemci ve misafir ülkeler, İİT Genel Sekreterliği, ilgili İİT kuruluşları ile diğer bazı uluslararası kuruluşlar davet edildi. Davet edilen ülkelerin, toplantıya Bakan düzeyindeki heyetlerle katılmaları bekleniyor.

İSEDAK'ın 34. Toplantısına ayrıca, Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.