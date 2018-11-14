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'lı teröristlerin hain planı böyle bozuldu

’ın Gercüş İlçesinde asfalt yolun kenarındaki menfeze yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 askerin şehit olduğu hain saldırının bir benzeri Diyarbakır’ın Kocaköy İlçesinde planlandı, ancak bölücülerin hevesi kursağında kaldı. Küçük el radyosu frekansıyla uzaktan komuta düzeneğine bağlanan TNT destekli 70 kilo bomba patlamaya hazır biçimde asfalt yolun altından geçen menfezin içinde bulundu. Zırhlı Personel Taşıyıcı askeri araçların geçiş güzergâhında bulunan bomba METİ timleri ile dedektör köpeklerin yardımıyla imha edilerek büyük bir facianın eşiğinden kıl payı dönüldü.

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 10:07
PKK'lı teröristlerin hain planı böyle bozuldu

Batman'ın Gercüş İlçesinde asfalt yolun kenarındaki menfeze yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 askerin şehit olduğu hain saldırının bir benzeri Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesinde planlandı, ancak bölücülerin hevesi kursağında kaldı.

Küçük el radyosu frekansıyla uzaktan komuta düzeneğine bağlanan TNT destekli 70 kilo bomba patlamaya hazır biçimde asfalt yolun altından geçen menfezin içinde bulundu.

Zırhlı Personel Taşıyıcı askeri araçların geçiş güzergâhında bulunan bomba METİ timleri ile dedektör köpeklerin yardımıyla imha edilerek büyük bir facianın eşiğinden kıl payı dönüldü.

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PKK'lı teröristlerin hain planı böyle bozuldu
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