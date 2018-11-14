Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Turhal Yeşilırmak Gönülleri Derneğinde öğretmen olarak çalışanların da yer aldığı 29 dernek üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 29 kişiden 14'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.