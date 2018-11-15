Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Adnan Oktar ve FETÖ'nün kirli işbirliği: Gülen'i öv davanı kapatalım

ve 'nün kirli işbirliği: Gülen'i öv davanı kapatalım

savcısının davasını kapatması için Oktar’a “Gülen’i öven yayınlar yapacaksın” dediği ve örgütün de harfiyen bu sözlere uyduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.11.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 10:11
Adnan Oktar ve FETÖ'nün kirli işbirliği: Gülen'i öv davanı kapatalım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar soruşturmasında örgütün FETÖ'nün güdümüne nasıl girdiği şikayetçi ifadelerinde şöyle yer aldı: Üsküdar Cumhuriyet Savcısı tarihi eser kaçakçılığı davası için Adnan Oktar'a elebaşını öven yayınlar yapmasını istedi. Bu yayınları da örgüt elebaşına izleteceğini söyledi. Oktar bu şekilde FETÖ güdümüne girdi, dava kapandı. Bu olaydan sonra FETÖ'nün istemediği önemli şahsiyetler hakkında kara propaganda başlattık. Oktar'ın müritlerinden Alp Ünlü emniyet ve yargı içinde bulunan FETÖ'cülerle irtibata geçer, sorunları çözerdi. 2007-2008 arasında Oktar ve müritlerine tacizden 3 yıl ceza verilmişti. Sohbette, mehdinin sadece bir kere ortalıktan kaybolacağını söyleyip, yerine baş imam olarak Didem Ürer'i atadı. Tutuklanacağına kesin gözüyle bakıyordu ama FETÖ bu olayı da kapadı.

Adnan Oktar FETÖ elebaşını böyle övmüş! "Fetullah Hoca Kahtanidir..."

"FETULLAH'I BEN GETİRECEĞİM"

Oktar davanın kapatılması için Pensilvanya'ya elçiler gönderdi, yüklü miktarda paralar ödedi. Adnan Oktar, kendisinin mehdiliğini tebliğ ettikten sonra Gülen'i getireceğini söylerdi. İletişimi Altuğ Berker, Sedat Altan, İbrahim Seral Köprülü, Tarkan Yavaş sağlardı.

Akşam

Putin İstanbul'a geliyor... Başkan Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adnan Oktar ve FETÖ'nün kirli işbirliği: Gülen'i öv davanı kapatalım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN