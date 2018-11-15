Yazıklar olsun!

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, önceki gün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tarihçi Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyareti eleştirmek için basın açıklaması yaptı. Aygun, Mısıroğlu üzerinden Trabzonlulara hakaret etti. Aygun, Mısıroğlu ve Erbaş'ın görüşmesini eleştirirken Trabzonluların Rum Pontus devletinin işgalinde olduğunu belirterek, "Diyanet İşleri Başkanı gidiyor Atatürk'e laf uzatan fesli Kadir Mısıroğlu'na. Nereli derseniz Trabzonlu ve kurtuluş döneminde Trabzon kimlerin elindeydi? Rum Pontus Devleti'nin elinde olan Trabzonlu bir feslinin açıklamaları sonucunda her ilimizden fışkıran böyle hareketlerle karşı karşıyayız şiddetle kınıyoruz diyorum" ifadelerini kullandı.

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AYRIMCI VE BÖLÜCÜ BIR DİL

CHP'li Aygun'un skandal sözleri AK Parti Trabzon milletvekilleri başta olmak üzere tüm Trabzonlulardan tepki aldı. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora "Konuşma çok talihsiz, cahilce ve basiretsiz olarak nitelendiriyorum. Bir Trabzonlu ile bütün Trabzonluları töhmet altında bırakacak ayrımcı bir dil bölücü bir ifade olarak görüyorum. Konuşmasında kendisinin nasıl bir siyaset fukarası ve cahil olduğunu göstermiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Trabzonlular hem Ruslara hem Ermenilere karşı koyarak işgalden kurtarmış kahraman ve asil bir millettir. Trabzonlular Kurtuluş Savaşı'nda en ön saflarda bulunmuştur. Bu klasik bir CHP zihniyetidir. Türkiye büyük mücadeleler içerisinde olan bir ülke lüzumsuz bir şekilde laik-anti laik gibi kamplaşmaların içerisine çekilmeye çalışıyor. Toplumumuz çok dikkatli olması lazım. Milletimiz feraset sahibidir, bu oyunlara gelmeyecektir" diye konuştu.

Salih Cora: "Talihsiz, cahilce, basiretsiz ve siyaset fukarası!"



BALTA: NEFRETLE KINIYORUM

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammed Balta da, Aygun'un konuşmasına sert tepki gösterdi. Balta, "Trabzonlu bir milletvekili olarak Aygun'un Trabzonlulara yönelik hakareti şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bir milletvekilinin kendi tarihinden haberi yok. Bu aşağılayıcı tutumu vatanını milletini canından çok seven insanlara hakaret olarak görüyoruz. Bir an önce bu milletvekilinin kamuoyu önünde özür dilemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İftirasına tepki yağan Aygun, iş işten geçtikten sonra, "Trabzonlular'dan özür diliyorum" dedi.

Muhammet Balta: "Bu zihniyetin temsilcilerinin Türkiye'de bir huzursuzluk yaratmasına fırsat vermeyeceğiz"



İŞTE KEMALİST ZİHNİYET!

Kadir Mısıroğlu ise Aygun'a Twitter hesabında yaptığı şu paylaşımla tepki gösterdi: İşte Kemalist zihniyet! Memleketimiz Trabzon üç büyük Osmanlı padişahından; Fatih'in fethettiği, Yavuz'un valilik yaptığı, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Milli Mücadele'yi ve kurtuluş hareketlerini başlatan şehirdir. En milliyetmukaddesatperver kimselerin olduğu yerlerdendir!



BÜYÜK AYIP, BUNU UNUTMAYACAĞIZ

CHP Milletvekili Aygun'un, Trabzonlulara yönelik yaptığı hakareti kentte büyük yankı uyandırdı. Trabzonlu vatandaşlar ve STK'lar Aygun'un sözlerine tepki gösterdi.

Trabzon Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Kara: Açıklamayı kınıyor ve lanetliyoruz. Trabzonlular olarak biz kendimizden eminiz. İlgili şahsın kendi geçmişini ısrarla araştırmasını istiyoruz. Toplumda gerginlik çıkarmaya çalışmak CHP'nin öteden beri yaptığı işgüzarlıktır.

Bayram Taşkın (32): Tekirdağ milletvekili kendine yakışmayan bir açıklama yaptı. Bu ifadeyi biz Trabzonlular ona iade ediyoruz. Derhal Türk halkından ve Trabzonlulardan özür dilemelidir.

Mustafa Bayraktar (58): Trabzonlulara yaptığı hakaret kesinlikle kabul edilemez. CHP'li vekilin bu açıklamasını CHP Genel Başkanı duymuyor mu ? Derhal Trabzonlulardan özür dilesin.

Nuray Altıntepe (33) : Bu büyük ayıp, biz unutmayacağız. Bir de muhalefet partisi olacaklar. Bu halk sizi bu yüzden iktidar yapmıyor. Yazıklar olsun.

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