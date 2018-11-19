Erdoğan nikah şahidi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Beylikdüzü'ne geldi. 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Erdoğan ardından, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kızı Bilge Betül Suver ile Emirhan Enes Temizel'in düğününe katıldı. Erdoğan, Belediye Başkanı Suver'in kıydığı nikahta, genç çifte mutluluklar diledi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra da Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile avukat ve spor programcısı Tuğçe Saatman'ın Esma Sultan Yalısı'ndaki düğününe katılarak nikah şahidi oldu.
Başkan Erdoğan, İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın Esma Sultan Yalısı'ndaki düğününe eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı.
Erdoğan, Bilge Betül Suver ile Emirhan Enes Temizel çiftinin nikah şahitliğini yaptı.
Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı, hastanede ziyaret etti.