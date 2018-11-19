Erdoğan nikah şahidi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Beylikdüzü'ne geldi. 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Erdoğan ardından, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kızı Bilge Betül Suver ile Emirhan Enes Temizel'in düğününe katıldı. Erdoğan, Belediye Başkanı Suver'in kıydığı nikahta, genç çifte mutluluklar diledi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra da Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile avukat ve spor programcısı Tuğçe Saatman'ın Esma Sultan Yalısı'ndaki düğününe katılarak nikah şahidi oldu.