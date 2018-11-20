CHP Milletvekili Bircan Selimiye’den uğurlandı

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Kurultay çalışmaları için gittiği Iğdır'da geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın cenaze namazı Edirne'deki Selimiye Camisi'nde kılındı. Bircan'ın cenaze törenine ailesinin yanı sıra Edirne'ye gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Muharrem İnce, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ile çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılanlar arasında TBMM Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve İnce namazda yan yana saf tuttu. Bircan'ın cenazesi doğduğu yer olan Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Hasköy'de toprağa verildi. TBMM Başkanı Yıldırım Bircan'ın ailesine baş sağlığı diledi.