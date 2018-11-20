Doğan Kasadolu: Büyükada toplantısı aydınlatılmalı

BUGÜN NELER OLDU

Gezi kalkışması, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinin arkasındaki üst aklı araştıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na işadamı Doğan Kasadolu tarafından 'müdahil olmak için' bir dilekçe verildiği ortaya çıktı. 28 Temmuz 2016'da suç duyurusunda bulunan Doğan Kasadolu'nun, 4 Ekim 2018'de bu kez müdahillik dilekçesi verdiği belirtildi. Dilekçede Yahudi-Musevi dinine mensup Türkiye vatandaşı olduğunu belirten Kasadolu, "15 Temmuz 2016 tarihinde insanlık dışı eylem şeklinde gelişen acımasız katliamlar yapılmak suretiyle hainler tarafından yapılan darbe teşebbüsü nedeniyle uzun yıllardır bu örgütle amansız mücadeleye girmiş bir vatandaş olarak büyük elem, ızdırap ve keder duydum" dedi. CIA bağlantılı Henri Barkey'in karanlık ilişkileri nedeniyle en çok Türkiye devletine bağlı Yahudiler'in töhmet altında kaldığı belirtilerek, "Osmanlı'dan bugüne vatanına sadakatle bağlı Türk Yahudi toplumunun bu şekil bir şerefsizliğe hizmet edebilecekleri asla düşünülemez. Büyükada'da yaptığı toplantı bir an önce aydınlatılmalı" denildi.Otpor'un kurucusu Ivan Maroviç, Gezi olaylarından önce 18 Haziran 2012'de Türkiye'ye geldi. 21 Haziran'da çıktı. Maroviç'le birlikte hareket eden çok sayıda Sırp da aynı dönemlerde Türkiye'ye giriş çıkış yaptı. Maroviç tarafından kurulan Otpor, bazı ülkelerde devrim yapılması konusunda eğitim verdi. Finansmanı uluslar arası spekülatör George Soros sağladı. Türkiye'de ise bu faaliyetlerini Kavala bağlantısı ile yürüttü. Otpor, Gürcistan ve Arap dünyasında yaşanan olaylarda sosyal medyayı etkin bir şekilde kullandı.