Saldırı hazırlığındaki 14 terörist öldürüldü

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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 14 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Kandil, Avaşin-Basyan ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi. Harekatlar neticesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları da imha edilmiştir."