Delil yetersizliği değil sağlık sorunları!

Gezi Kalkışmasını organize ve finanse ettiği belirlenen iş adamı Osman Kavala'nın ekibine geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında 20 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Osman Kavala'nın ekibinden Anadolu Kültür A.Ş.'nin yöneticileri ile Prof. Betül Tanbay Tüten ve Ali Hakan Altınay'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alınmıştı. Aralarında Osman Kavala'nın sağ kolu olduğu değerlendirilen Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay'ın da bulunduğu 12 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu ise Emniyet'teki sorgusunun ardından tutuklandı.





SAĞLIK NEDENİYLE SERBEST

Serbest bırakılan şüphelilerden Ali Hakan Altınay'ın salınma gerekçesi ortaya çıktı. Altınay'ın delil yetersizliğinden değil savcıya sağlık raporu sunduğu için adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildiği öğrenildi.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği sevk yazısında Altınay için adli kontrol talep edilmesi dikkat çekti. Yazıda şöyle denildi: "Ali Hakan ALtınay'ın söz konusu eylemlerin planlandığı ve gerçekleştiği dönemde Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı, bu kapsamda Gezi eylemlerinin planlanması ve harekete geçirilmesi noktasında aktif olarak görev aldığı, eylemler ile ilgili olarak provakatif haberler yapmak maksadıyla yeni bir medya organı kurulması veya satın alınması noktasında yapılan toplantılara katıldığı anlaşılmıştır. Şüphelinin üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyetleri, mevcut delil durumları, müsnet suça ilişkin delil durumu itibariyle müsnet suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunmakta ise de mevcut sağlık durumu da dikkate alınarak adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur." Yani Altınay delil yetersizliğinden değil, sağlık sorunları gerekçesiyle savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrolle serbest bırakıldı.

'Kızıl Soros' Osman Kavala kirli ilişkileri

"KAOS VE KARGAŞA YARATARAK…"

Diğer taraftan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Altınay hakkındaki sevk yazısında Gezi Kalkışmasıyla ilgili ise şöyle denildi: " Elde edilen bulgular ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde Gezi Eylemleri olarak bilinen olayların Mehmet Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar neticesinde planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği, nihai amacının ülkede şiddet eylemlerinin marjinal gruplar ve terör örgütlerini kanalize etmek suretiyle tüm ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek, ortadan kaldırmak olduğu anlaşılmıştır."

Geçtiğimiz günlerde İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da başlatılan Osman Kavala'nın ekibine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Altınay ve diğer şüphelilerin Gezi Parkı olaylarını organize ettikleri, yabancı ülkeler ile olan bağlantıyı sağladıkları, Gezi olayları sırasında Avrupa ve dünyada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hakkında kara propaganda faaliyetlerinde bulundukları ileri sürülmüştü.