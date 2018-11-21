Deniz Kuvvetleri ve Jandarma’da FETÖ temizliği: 66 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ ile ilgili soruşturmalar kapsamında iki ayrı gözaltı kararı çıkardı. İlk gözaltı kararı Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında verildi. 8'i muvazzaf 92 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, örgütün mahrem yapılanmasıyla sabit telefonlar üzerinden irtibat halinde olduğu tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 24 üsteğmen ile 32 teğmen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 üsteğmen ile 35 astsubay hakkında soruşturma başlattı. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8'i muvazzaf 92 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda şu ana kadar 66 şüpheli gözaltına alındı.Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci gözaltı kararıyla da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları içerik tespitleriyle belirlenen ve kamu ve özel şirketlerde çalıştıkları tespit edilen 27 kişi hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenledi. Şüphelilerden 14'ü gözaltına alınırken diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.Tekirdağ merkezli 25 ilde TSK'daki askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 subay, 30 astsubaydan 47'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı. Zonguldak merkezli 7 ilde TSK'daki "kripto" yapılanmadan 9 şüpheli gözaltına alındı. Malatya merkezli 4 ildeki, TSK'daki mahrem yapılanma operasyonunda 7, Kocaeli merkezli 5 ilde, TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 16 askeri personel yakalandı.İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi ve Terörle Mücadele Şube polisleri ByLock'a giriş yaptıkları saptanan ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 43 şüpheliden 26'sını eşzamanlı baskınlarla yakaladı. Şüphelilerin FETÖ'den ayrılan kişilerin yeniden örgüte katılmasını sağlamaya çalışan "Ümitçi"ler olduğu öğrenildi. Öte yandan örgüt üyelerine iş bulan insan kaynakları yapılanmasına yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.