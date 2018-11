Seçim İttifakı’nı masaya yatıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından milletvekilleriyle yaklaşık 1.5 saat süren görüşmesi sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan bugün saat 16.00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek olmasıyla ilgili sorular üzerine "Seçim ittifakıyla ilgili konuyu da öyle zannediyorum ki her iki lider şöyle bir masaya yatırma fırsatını bulacağız. Ne olabilir, ne yapılabilir, bunları aramızda görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bu, bana göre tabanların da beklentisi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz aylarında ekonomide yaşanan dalgalanmanın ardından son iki ayda Türk Lirası'nın yüzde 20'ye yakın değer kazandığının hatırlatılmasıyla ilgili "Görüldüğü gibi faizlerde düşüşler devam ediyor. Faizlerdeki düşüşün de olumlu yansımasını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İmtihanı başarıyla veremeyenler görevi devredeceklerdir"

STOKÇULAR BEDELİNİ ÖDEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, piyasaları kontrol altına alma gayretini devam ettirdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Bazı suiistimaller var. Özellikle stokçular, şunlar bunlar. Bunların üzerine bakanlıklarımız kararlılıkla gidiyor. Birçok depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Kararlılıkla buna devam edeceğiz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmak... Bunların bedelini ödeyecekler. Öbür tarafta havlu kağıttı, taharet kağıtlarıydı, vesaire bunlarla ilgili birçok depolama, stok çalışmaları, buna benzer ne varsa hepsinin üzerine gideceğiz. Bu konuda bakanlıklarımız yoğun bir çalışma içindeler. Bu stokçulara da aynen ben de söylüyorum; bu yaptığınız stoklarla sizi affetmeyeceğiz. Sonuna kadar ne gerekiyorsa cezai müeyyideler, para, öbür taraftan diğer yönleriyle bu konuyu da kovalayacağız." MHP lideri Bahçeli ise grup konuşmasının ardından gazetecilerin Erdoğan ile görüşmesine ilişkin sorular üzerine "Gündemi, davet sahibi belirler. Davet edilen yere biz gündemle gidersek o başka bir şey olur. MHP'ye yakışmaz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Batı bu kişi içeri alınınca neden rahatsız oluyor?"

PARTİYE SIRTINI DÖNEN AK PARTİLİ OLAMAZ

Siyasete başladığımız günden beri yaptığımız gibi yine millete ram ve teslim olacağız. Noksanlarımız varsa tamamlayacağız. Yanlışlarımız varsa düzelteceğiz. Yolunu şaşıranlar varsa ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Kazanmadık gönül inşallah bırakmayacağız. Her kim ki "Ben aday gösterilmedim" diyerek partimize sırtını dönüyor, gidip kendine başka mecralar arıyorsa o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir.

Yaklaşık 11 milyon üyesi olan bir partide hiç kimsenin "Ben" deme hakkı yok. AK Parti "Biz" partisidir. Üzerinde en küçük bir şaibe olan, kimseden ikaz beklemeden kapının dışına çıkmalıdır.







'BÖLEMEYECEKSINİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Meclis'te AK Parti grup toplantısına katıldı. Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, sokakları ateşe verenler, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip bu millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi Parkı olaylarının finansörü konumunda ve şu anda cezaevinde olan kişiyle iltisaklı birçok malum kişi, aralarında akademisyenler de var, gözaltına alındı. Malum çevreler, hatta Batı dünyasından birileri açıklama yapıyor. Dünyada bu işlerin finansörü olan kişiler olduğu gibi Türkiye'de de bu işlerin finansörü olanlar. Bu içeri alınınca niye rahatsız oluyorsunuz?

Ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğu zaman feryadı figan, Türkiye'de olduğu zaman diyorsunuz ki "Bu akademisyenlerin finansörüdür, onlara her türlü desteği veren kişidir." Bunları külahımıza anlatın. Bizim varımız, yoğumuz, insanımız, ülkemiz için.

Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum Arif Nihat Asya'nın naatını okudu

Önceki gün TürkAkım doğalgaz boru hattının, Karadeniz'den ülkemiz topraklarına ulaşması münasebetiyle düzenlenen törene katıldık. Konuşacaksak, gelin bunları konuşalım. Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna, 2 bin metre derinlikten bir yatırım gerçekleşiyor, hem ülkemiz hem Avrupa için bir tedarik oluşuyor. Ama gündemlerinde hâlâ "Türkiye'yi nasıl karıştırırız" var. Fakat ülkemizi karıştıramayacaksınız, bölemeyeceksiniz. 31 Mart'ta aziz milletim, bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verecektir.

Bakanlıklarımızda sistemin tam oturtulamamış olmasından kaynaklanan sıkıntılar olduğunu ve bürokraside bundan kaynaklanan rehavet ve tıkanıklar yaşandığını biliyoruz. Böyle dönemler imtihan dönemleridir. İmtihanları başarıyla verenler milletimizin gönlündeki yerlerini alacak, veremeyenler ise nöbeti devredecekler.







CHP KAFASI HAK ETTİĞİ DERSİ SANDIKTA ALACAK

Son dönemde ülkemiz eski Türkiye'de bıraktığımızı düşündüğümüz, umut ettiğimiz tartışmaların, kavgaların içine çekilmeye çalışılıyor. Dünyanın kendini 21'inci yüzyılın ikinci yarısına hazırladığı dönemde, birilerinin 1940'ların, 60'ların, 70'lerin, 90'ların baskı iklimine taşımaya çalışıması manidar. Bunun adı gericilik, irticacılıktır, mürtecilik, çağdışılıktır.

Artık her adımını, devlet ve millet düşmanlarıyla birlikte atanlar siyasette yeniden hortlayamayacak. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan tüm şahsiyetlerine ve kurumlarına saldıran, millete hakaret eden bu CHP kafası, 31 Mart'ta bir kez daha hak ettiği dersi sandıkta alacak. Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler, kendi karanlıklarında kaybolacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ BİLDİRİSİ SUNDULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu, 81 ilden katılan çocukların Ulusal Çocuk Forumu'nda bir araya geldiğini anımsattı. Forum çerçevesinde grupta da iki çocuğun bulunduğunu ifade eden Erdoğan, yanına davet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar Erdoğan'a, 19. Ulusal Çocuk Forumu'nun kapanış toplantısında açıklanan çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik bildiriyi sundular. Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'a da Allah'tan rahmet diledi.



İLK ADAYLARI CUMARTESİ AÇIKLAYABİLİRİZ

CumhurbaşkanI Erdoğan, Ankara ve İstanbul ile ilgili temayülde çıkan neticelerin henüz önüne gelmediğini, sonuçları yalnızca Genel Başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz ile Mehmet Özhaseki'nin bildiğini belirtti. Erdoğan, aday belirleme konusunda cuma gününe kadar 3 günlük yoğun bir çalışma yapacağını belirterek, belirlenen ilk adayların cumartesi günü açıklanabileceğini söyledi.