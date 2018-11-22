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'ye mahrem yapılanma operasyonu

Kırıkkale merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 11:27
FETÖ'ye mahrem yapılanma operasyonu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılanan örgüt mensubu 10'u muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, E.K, Z.E, C.İ. ve A.S'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözalt�� kararı verilen 11 şüphelinin yakalanması amacıyla Kırıkkale, Bitlis, Edirne, Kars, Bursa, Ankara, Balıkesir, Muğla ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

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FETÖ'ye mahrem yapılanma operasyonu
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