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'ta 4,1 büyüklüğünde

'ın ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 11:38
Şırnak'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saat 08.50 sıralarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken, sarsıntının kısa süreli paniğe neden olduğu belirtildi.

4.2 ŞİDDETİNDE

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, saat 08.50 sıralarında Şırnak'ın Silopi ilçesi Buğdaylı köyünde derinliği 5 kilometre olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilirken, sarsıntı nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı bildirildi.

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Şırnak'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
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