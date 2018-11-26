AK Parti’den seçim kampanyasında dijital devrim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önce Millet, Önce Memleket" sloganı ile başlattığı belediye başkanı aday tanıtımıyla birlikte AK Parti, seçim kazandıracak stratejiye de son şeklini verdi. Televizyon, gazete, reklam panosu gibi geleneksel tanıtım kanallarının yanı sıra sosyal medya üzerinden oluşturulan özel bir "iletişim ağı" da etkin şekilde kullanılacak. 2 milyon AK Parti'linin kampanya görevlisi olarak yer aldığı sistemin tepesinde Erdoğan olacak. Başkan Erdoğan, bir beldenin mahalle temsilcisine kadar anında ulaşıp nabız tutacak, talimat verebilecek. Her il ve ilçe için yerel hassasiyetleri gözeten mesajlar verilecek. Alandan gelen sıcak bilgilere göre kampanya güncellenecek. Sosyal medyadaki algı operasyonları da anında önlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıkladı

AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal, yerel seçimlere dönük kampanya çalışmalarını SABAH'a anlattı:

Klasik kampanya dönemi artık kapandı. Klasik kampanya döneminde seçimin psikolojisi, atmosferi araştırılıp stratejiler kuruluyordu. 2014 yılından sonra sosyal ağlar gündem oluşturmaya başladı. Sosyal medya ile birlikte şimdi seçimin psikolojisi, atmosferi devamlı değişiyor. 24 Haziran seçimlerinde 'tamam' sözleri üzerine yapılan algı karşısında 'devam' kampanyasını koyduk ve psikolojiyi değiştirdik.

Bugün Türkiye'de 51 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve günde ortalama 3 saat sosyal medyada kalıyorlar, gündemi burası belirliyor.

2 milyon teşkilat mensubu sosyal ağ üzerinden konuşturmaya başlıyoruz. Sistemin tamamını Erdoğan kontrol edebilecek.

Sanal dünyada bir 'Genel Merkez' kurduk.

Hem biz hem de Genel Başkan ilçe başkanına, mahalle sorumlusuna mesaj atabilecek.