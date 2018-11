2018 yılında halka açık şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi oranı arttı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun düzenlediği Türkiye Kadın Direktörler Konferansı serisinin altıncısı 27 Kasım 2018, Salı günü gerçekleşti.

Bu yıl "Yönetim Kurullarında ve İşte Dönüşüm" temasıyla düzenlenen konferansın açış konuşmasını Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Tekinay yaptı.

Şirin Tekinay konuşmasında "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden birinin Cinsiyet Eşitliği olduğunu göz önüne alarak iş gücündeki kadın katılımını sağlamanın yolu, üst yönetimde, karar merciinde kadınların olmasından geçiyor" dedi.

AFFECT (American Female Finance Committee of the American Finance Association – Amerikan Finans Birliği Kadın Finans Komitesi) Başkanı ve University of Oxford, Saïd Business School Öğretim Üyesi Renee Adams ana tema konuşmacısı oldu.

Renee Adams konuşmasında yönetim kurullarında cinsiyet eşitliği politikalarını ele aldı. Cinsiyet eşitliği politikaları ile ilgili akademik araştırmaların yeterli olmadığına değinen Adams daha fazla akademik araştırma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Renee Adams "Kadınların yönetim kurullarındaki temsiliyeti çoğu insanın düşündüğünün aksine çok düşük. Kadınların yönetim kurullarındaki temsiliyeti ülkeden ülkeye de büyük farklılıklar gösteriyor. Bu sorun sadece iş dünyası ile ilgili değil, bu ülkeler düzeyindeki faktörlerle ilgili" dedi.

Konuşmasında kendi araştırması hakkında bilgi veren Adams, 16 Avrupa Birliği ülkesi, ABD, Birleşik Krallık ve Japonya karşılaştırmasını aktardı. Ülke düzeyindeki faktörlerin önemine değinen Adams, "Ülkeler genelinde cinsiyet eşitliği, kültür ve kotalar önemlidir" diyerek devam etti.

Adams konuşmasını sonlandırırken, "Yönetim kurullarındaki çeşitliliğin daha iyi ölçülmesi gerekiyor. Potansiyel politika hedeflerinin daha açık olması gerekiyor. Kotalar tek başlarına yeterli değil. İş dünyasının politika yapıcılarla işbirliği yapması gerekiyor" dedi.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat "Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadın 2018" raporunu sundu. Melsa Ararat "Dünyada ve Türkiye'de yönetim kurullarında kadın oranında gözlemlenen artışlar yeterli değil. Daha önemlisi şirketlerin tepe yönetiminde kadın oranı ve kadın CEO oranı çok düşük kalmaya devam ediyor. Türkiye'de aileleri temsil eden kadın CEO'lar hariç tutulursa profesyonel kadın CEO oranının sadece yüzde 2 olduğu görülür. Bu tablonun önemli sebeplerinden birisi toplumun kadınlardan bekledikleri ile mevcut iş ortamının gereklerinin uyuşmaması. Katılımcı ve kapsayıcı bir ekonomi kadınların ücretsiz emeği üzerine kurulamaz. Bu sene yönetim kurullarına seçilen 421 kadını kutluyor, şirketlerinde her aşamada kadınların kalıcı olarak dengeli temsilini sağlayacak politikaların benimsenmesi için harekete geçmelerini ve toplumun diğer kurumlarına örnek olmalarını diliyorum" dedi.