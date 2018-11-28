FETÖ destekçisi vakfın konuğu Kılıçdaroğlu

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ve Avusturya ziyareti kapsamında FETÖ'ye destek veren, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili 17 Nisan 2017'deki referandumda "hayır" cephesinin yanında yer alan Friedrich Ebert Vakfı'nın konferansına katılacak. Kılıçdaroğlu'nun bugün başlayacak 3 günlük ziyaretine CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Ünal Çeviköz de katılacak. Çeviköz yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 3 günlük Almanya ve Avusturya ziyareti hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu'nun 28-30 Kasım arasında Berlin ve Viyana'da temaslarda bulunacağını kaydeden Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ile görüşeceğini, görüşmede iki kardeş parti arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetti. Çeviköz "Ziyaretin önemli bir ayağını Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yapmak üzere katılacağı, Friedrich Ebert Vakfı tarafından düzenlenen konferans oluşturmaktadır" dedi. Kılıçdaroğlu, dün Meclis'te yaptığı konuşmada ise, "Şimdi gündemin en önemli konusu soğan. Efendim 'soğanı niye depoladınız.' E nereye koyacak bu soğanı?" diyerek stokçulara destek verdi. ANKARA