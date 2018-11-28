İki şehidi devletin zirvesi uğurladı

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Şehit Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli için dün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP lideri Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de katıldı. Cenaze namazının ardından, Şaylan ve Bekli Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.