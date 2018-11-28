İSTANBUL'DA AK PARTİ İPİ GÖĞÜSLÜYOR



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili Ekim ayının başında bitirmiş olduğumuz bir çalışma var, AK Parti'nin oyu yüzde 48,6 CHP'nin oyu yüzde 38,5 MHP'nin oyu yüzde 3,1 HDP'nin oyu yüzde 3,6 İYİ Parti'nin oyu yüzde 3,2 diğer partiler ise yüzde 3 gözüküyor.

İstanbul'da hangi parti önde? İşte 31 Mart 2019 yerel seçimler öncesi yapılan son anket sonuçları...

Murat Sarı, geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'nden İsa Tatlıcan'ın yerel seçimlerle ilgili sorularını yanıtlamıştı...



İŞTE O RÖPORTAJDAN BAZI BAŞLIKLAR:



AK PARTİ İSTANBUL'DA YÜZDE 50'Yİ AŞABİLİR

-Murat Bey, MHP Lideri Bahçeli ve Başkan Erdoğan'ın Cumartesi günü yaptığı açıklamalar yerel seçim gündemine damgasını vurdu. Son yaptığınız araştırma ve MHP'nin aday çıkarmamasını da hesaba katarak İstanbul'daki seçim yarışını nasıl değerlendirirsiniz?

İstanbul'da MHP desteği olmadan önce yaptığımız araştırmada AK Parti CHP'nin açık ara önündeydi. En son yaptığımız çalışmada partilerin İstanbul'daki oy dağılımları şu şekilde çıkmıştı: yüzde 49 AK Parti, yüzde 41 CHP, yüzde 5 HDP, yüzde 4 MHP… AK Parti'nin İstanbul'da yüzde 50'yi geçme olasılığı çok yüksek. Burada MHP tabanının motivasyonu da önemli. Bunu seçim sürecini girdiğimizde yaptığımız araştırmalarda göreceğiz. MHP enerjisini 3 büyük şehirde değil kazanma ihtimali olan Adana, Mersin ve Isparta gibi şehirlerde harcamayı tercih etti. AK Parti'nin İstanbul'da favori olduğunu şimdiden söyleyebiliriz.

AK PARTİ ANKARA'DA BİR ADIM ÖNDE

-Ankara'da seçim yarışını nasıl görüyorsunuz?

Ankara'da durum AK Parti açısından biraz daha bıçak sırtı. Mansur Yavaş bu seçimlerde de MHP seçmenine oynayabilir. Ankara'daki CHP seçmeni başka bir partinin logosunun altına mühür basmaz. Dolayısıyla İyi Parti'nin Ankara'da kazanma şansı yok. Son yaptığımız çalışmada AK Parti yüzde 42, CHP yüzde 41 çıkmıştı. Bu sonuçlar iki partinin de 2014 seçimlerinde oy oranını koruduğunu gösteriyor. MHP'den gelecek küçük bir destek ile AK Parti seçimi rahat kazandırabilir. Ankara çok bilinmeyenli bir denklem. İstanbul kadar rahat olmasa da Ankara'da favori AK Parti. Ancak İstanbul kadar açık ara değil bir adım önde diyebiliriz.