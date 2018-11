Türk akademisyene ABD’den büyük onur

BUGÜN NELER OLDU

Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Uysal 160 ülkede 425 bini aşkın üyesi ile elektrik ve elektronik mühendisliği alanında faaliyet gösteren uluslararası organizasyon IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) tarafından "Fellow" derecesi ile onurlandırıldı. Bu derece dünya çapında, çığır açıcı ve yaygın etkisi en üst derecede olan çalışmalara imza atmış araştırmacılara, yalnızca bu dereceyi almış üyelerin referanslarıyla IEEE Yönetim Kurulu'nun onayı ile veriliyor.