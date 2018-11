Türkiye iletişim üssü olacak!

Uluslararası iletişime çok iddialı bir oyuncu katıldı. Bir Alman, bir Rus ve iki Türk tarafından kurulan UCOM United Communications, 16 ülkede 20 ofis açtı ve 100 ülkede önemli medya kuruluşları ile partner olarak faaliyetlerine başladı.

Oluşum, dünya üzerinde yazılı, görsel ve internet medyası başta olmak üzere bütün medya kuruluşları ile ortaklıklar kurarak, ülkeler ve şirketlerin yapmak istedikleri tanıtımı habercilik mantığı ile hedef kitleye ulaştıracak. Şirketin merkezi Hamburg olarak belirlenirken, ortaklar arasında iki Türk bulunması nedeniyle iletişim üssü olarak Türkiye seçildi. Ana faaliyet alanını "uluslararası içerik yönetimi ve yayınlaması" olarak belirleyen UCOM, ilk aşamada Türk şirketleri ve kurumlarının dünyaya açılması için hizmet verecek.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve yaşanan sıkıntılı süreçleri atlatabilecek güçte olduğuna inandığını belirten UCOM'un Alman ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alexander J. Lohmann, "Bu nedenle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz. Orta ve uzun vadede Türkiye'ye yatırım yapanların kazanacağını biliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin bunu tüm dünyaya anlatması gerektiğini düşünüyoruz. Bir iletişim şirketi olarak rotamızı Türkiye'ye çevirmemizin diğer nedeni de bu. Türkiye'de kurumlar ve şirketlerle kazan-kazan modelini çok iyi bir şekilde dünyaya anlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

CEO KOLTUĞUNA TAYŞU OTURDU

UCOM'da icranın başına yani dümene geçen isim ise Türk iş dünyasının yakından tanıdığı bir kişi oldu. Geçen yıl Fransa'da yapılan G-20 Genç Liderler Zirvesi'ne Türkiye'den çağrılan tek isim olan Onur Tayşu, iki Türk ortaktan biri olarak UCOM'un CEO koltuğuna oturdu. Türkiye'nin en önemli tanıtım organı olan Turkey Discovery Potential (TDP) yayınlarını yöneten Tayşu, narenciye, makine ve turizm başta olmak üzere çok sayıda sektörün ve sektörel tanıtım grubunun tanıtım çalışmalarını planlayarak gerçekleştirdi. Tayşu, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan "uçak düşürme krizi"nin ardından iki ülke arasındaki en büyük sivil işbirliği girişimi olan Türk-Rus Medya Forumu'nu gerçekleştiren çalışmaya da liderlik yaptı.

CEO'luğun yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de üstlenen Tayşu, UCOM ile ilgili açıklamalarda bulundu. UCOM olarak Türkiye'nin yurtdışında özellikle Rusya, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa ve Ortadoğu'da tanıtımına odaklanacaklarını vurgulayan Tayşu, "Rusya'da Komsomolskaya Pravda, Argumenty i Fakty, Kommersant, Gazprom Medya Grubu başta olmak üzere bütün mecralarda, Almanya'da Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Fransa'da Le Figaro, Le Monde, İngiltere'de Daily Telegraph, The Times, Financial Times, ABD'de New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Orta Doğu Körfezi'nde Al Ittihad, The National, Gulf News gibi yayın kuruluşları başta olmak üzere dünyanın saygın medya kanallarında Türkiye ile ilgili özel ekler verilmesini ve içerikler yayımlanmasını sağlayacağız. Bu eklerde yer alacak şirketler ve kurumlar, sadece ilan vererek değil, bizzat haberleri ile bu yayın organlarında yer alacaklar. Anlatmak istediklerini bu ülkelerin önemli gazetecilerinin yönetiminde kendileri ifade edecek ve hedef kitlelerine birden fazla mesaj verebilecekler. Artık dünyada Türkiye'nin vaktinin geldiğine inanıyoruz" diye konuştu.