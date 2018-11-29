Muhalefetin ittifak pazarlığı tıkandı

AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'nı yerel seçimde de sürdürme kararının ardından ana muhalefet partisi olan CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çatısı altında buluştuğu partilerle ittifak arayışı hızlandı.

Ancak CHP'nin bir süredir İyi Parti ve Saadet Partisi ile yerel seçimlere yönelik 'sandık ittifakı', 'tabanda ittifak' adı altında sürdürdüğü koltuk pazarlığı çatırdamaya başladı.



BÜYÜKŞEHİR KRİZİ

CHP'nin İyi Parti'yle İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 9 büyükşehir üzerinden yürüttüğü işbirliği ve ittifak arayışı, Ankara, Mersin ve Antalya nedeniyle çıkmaza girdi. İyi Parti'nin bu üç büyükşehirde aday çıkarmayı ve CHP'nin bu adayları desteklemesini istediği, CHP'nin ise buna yanaşmadığı kaydediliyor.

İki Parti arasındaki temasların tıkanmasında özellikle Ankara büyükşehir adaylığının etkili olduğu belirtiliyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'ın İyi Parti'den aday gösterilmesinde ısrar ettiği, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Yavaş'ı CHP'den aday yapmayı istediği kaydediliyor.

Akşener'in Ankara büyükşehir adayının İyi Parti'ye bırakılması halinde Mersin ve Antalya ısrarından geri adım atabileceği belirtiliyor. CHP'nin İyi Parti'ye sadece Manisa, Konya, Kocaeli, Denizli ile Isparta'da işbirliği önerisi yaptığı kaydediliyor.







HDP'YE GÖZ KIRPTI

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise iki parti arasındaki görüşmelerin tıkanması, İyi Parti'nin CHP adayını İstanbul ve İzmir'de desteklemesine karşılık Ankara'da aday çıkarmak istediğine dair iddialarla ilgili "Bir genel çerçeve ve ilkeler üzerinde görüşmeler devam ediyor. Bir taban ittifakı peşindeyiz.

İnanıyorum ki o anlamda da birçok siyasi partinin üzerinde güveni oluşan belediye başkanlarımız, mutlaka onların tercihlerini alacaktır.

Bu HDP seçmeni için de böyle olacaktır" dedi. Torun'un HDP vurgusu ise İyi Parti'yle ittifakın olmaması halinde, şimdilik resmi düzeyde olmasa da el altından temasların yürütüldüğü HDP'yle de görüşülebileceği şeklinde değerlendirildi.

Torun, Kılıçdaroğlu ile Akşener'in önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağını da söyledi. Kulislerde CHP'nin İyi Parti ve SP ile kapıların tümüyle kapanması halinde HDP'ye yönelebileceği de kaydediliyor.



SP YANAŞMIYOR

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de görüşerek Millet ittifakını yeniden canlandırmaya çalışmıştı.

Ancak görüşmede herhangi bir ittifakın sözkonusu olmadığı dile getirilirken Karamollaoğlu tabanda uzlaşma sağlanması halinde 'dirsek teması' olabileceğini ifade etmişti.

Karamollaoğlu'nun son olarak "Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok" sözleri ile Kılıçdaroğlu'nun SP'yle işbirliği hayalinin de tümüyle suya düştüğü şeklinde değerlendirildi.

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