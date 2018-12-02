CHP'nin İstanbul adayı belli oldu mu? Kulislerdeki isim...

Siyasetle spor dünyası arasında her zaman bir ilişki olduğu bilinir ama hiçbir zaman bu kadar yerel düzeye inmedi. Bir süre önce Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın yönetimden bir arkadaşını CHP'den aday yaptırmak için Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiğini ve kulis yaptığını şu satırlarla duyurmuştum:

"Son günlerde kulislerde konuşulan bir isim gerçekten şaşırtıcı; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. İlk başta inanmadım ama kulislerde söylenenler yabana atılacak gibi değil. Orman önce kendisi için Kemal Bey'le konuştu. Ama sonra ne olduysa yönetimden Şafak Yazıcıoğluadı dolaşmaya başladı"

Yazı üzerine kulüp sitesinden, "Böyle bir görüşme olmadı" açıklaması yapıldı.

Ben de kısaca o açıklamaya yer verdim ve o defteri kapattım. Ancak onlar kapatmamış... Dün sabah CHP'den tanıdığım bir dostum aradığında şaşırıp kaldım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Yeşilköy'deki Polat Otel'de Fikret Orman'la baş başa bir görüşme yapıyordu. Doğrusu merak ettim, bir büyük kulübün başkanı yerel seçim sürecinde ana muhalefet partisi genel başkanıyla ne konuşur? Aralarında özel bir dostluk mu var yoksa futbol veya sporla ilgili yasal bir çalışmaya destek mi isteniyor?

Bana aktarılan görüşmenin bunlarla ilgisi olmadığı direkt İstanbul seçimleriyle ilgili olduğuydu. Hatta bazı isimlerin önerildiği söylendi. Daha önce de yazdığım gibi Orman, kulüp yönetiminden Şafak Yazıcıoğlu'nun Beşiktaş Belediye Başkanı olmasını istiyor. Acaba bu kez de onun için mi gitti? CHP'lilere göre Orman'ın ikinci bir alternatifi daha varmış: Gökhan Sarı...

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN