Bakan Varank şehit ağabeyi için ağladı

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde yapılan MAKÜ BAKA Teknokent ve Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi törenle açıldı. Törende, 15 Temmuz darbe girişiminin görüntüleri ve o gece şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın öğrencilerinin röportajları izlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehit ağabeyinin görüntülerini izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Bir konuşma yapan Varank, "Merhum ağabeyim İlhan Varank isminin bu esere verilmesi beni oldukça duygulandırdı" dedi. Varank, ağabeyinin adını söylediği sırada ise gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmasını yarıda kesen Varank'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu teskin etmeye çalıştı.Varank'ı Bakan Mehmet Kasapoğlu teskin etti.