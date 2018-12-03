FETÖ sanığı firma yöneticilerine hapis cezası

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Işık Ahşap firmasının sahibi Mehmet Yaşar, genel müdürü Demir Timurtaş ile tutuksuz sanık Yaşar'ın oğlu Harun Yaşar ve avukatları katıldı.

Sanık Mehmet Yaşar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütle, "cemaat" olarak bilindiği dönemde temasının olduğunu ancak örgütsel hiçbir faaliyetinin bulunmadığını savundu.

Sanık Timurtaş, "ByLock" ya da "KakaoTalk" programlarını kullanmadığını, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanık Harun Yaşar da şirkette karar yetkisinin olmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Mehmet Yaşar'ın FETÖ/PDY'nin Gaziantep'teki önemli mali ve sponsor kaynaklarından ve örgütün yurt dışı organizasyonlarının maddi destekçisi olduğunu kaydetti.

ŞİRKETTEN ÖNCE "ENDONEZYA İMAMLIĞI" YAPMIŞ

Sanık Mehmet Yaşar'ın sahibi olduğu şirketteki bilgisayarlarda gerçekleştirilen incelemelerde, örgüte yönelik yardımlarının tespit edildiğini ve şirket tarafından yaptırılan yurdun örgüte tahsis edildiğini belirten savcı, sanık Timurtaş'ın da 1999 yılından beri örgüt hiyerarşisinde yer aldığını, Gaziantep'te bölge sorumluluğunun ardından "Endonezya imamı" olarak görev yaptığını, son olarak da Işık Ahşap firmasında genel müdür olarak çalıştığını bildirdi.

Savcı, sanık Timurtaş'ın örgütten gelen talimatlar doğrultusunda şirketin ticari ve mali faaliyetlerini şekillendirdiğini ve yönlendirdiğini, cep telefonunda yapılan incelemelerde ByLock ile KakaoTalk izlerine rastlanıldığını hatırlatarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti, diğer sanık Harun Yaşar hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından sanık Mehmet Yaşar'a 7 yıl 6 ay, sanık Timurtaş'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanık Timurtaş'ın tutukluluk halinin devamına, sanık Mehmet Yaşar'ın ise tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmeden heyet, sanık Harun Yaşar'ın beraatine karar verdi.

Heyet ayrıca, firma tarafından örgüte tahsis edilen yurdun müsaderesine hükmetti.