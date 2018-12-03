Zürih Havalimanı’nda bir katil

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Kırmızı bültenle aranan 100 PKK'lı azılı teröristten biri olan Sarı Sadun kod adlı Osman Erdal (62) iltica başvurusu için sahte pasaportla gittiği İsviçre'nin Zürih kentindeki havaalanında iki aydır bekletiliyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın köylüsü Erdal, 1992'de Şırnak'ta 42 Mehmetçiğin şehit edildiği 4 karakol baskının planlamasını yaptı. Erdal talimatını verdiği baskınlara bizzat katıldı. 1980'de yakalanan Erdal, 9 yıl 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edilmişti. Ancak terör faaliyetlerini sürdüren Erdal silah ve bomba eğitimi aldıktan sonra Öcalan tarafından o dönem saha komutanı olan Murat Karayılan'ın yardımcısı yapıldı. 2002'ye kadar İran-Irak sınırında kaçakçılardan haraç toplayarak Öcalan'a götüren Erdal 2003'te yurtdışına kaçtı. İsviçre'de iltica talebi oy birliğiyle reddedilen Erdal'ın Güney Afrika'ya geri gönderilmesi kararı verildi. Erdal "Türk istihbaratı beni kaçıracak" diyerek uluslararası kuruluşlara yardım baskısı yapıyor.