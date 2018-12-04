CHP Sözcüsü Faik Öztrak PKK’lılara sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya gezisinde Alman Sol Parti Milletvekili, terör örgütü PKK destekçisi Sevim Dağdelen'le yaptığı görüşmeyi savundu. Öztrak, "Alman Parlamentosu'nda Türk-Alman Parlamenterler Grubu diye bir grup var. Kendileri bir toplantı istemişler biz de yaptık. Bu toplantıda her partiden milletvekili vardı. Bunlar Almanya'da, Alman halkının seçmiş olduğu milletvekilleri. Bizim abdestimizden hiç şüphemiz yoktur. 'Şu gelsin, bu gelmesin' diyemeyiz, gideriz o kurumla görüşmeyi yaparız" dedi.