Çin’le küresel konularda benzer fikirlere sahibiz

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'in başkenti Pekin'de, Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Kongresi'nde Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesi Başkanı (Meclis Başkanı) Li Canşu ile düzenlenen heyetler arası toplantıda bir araya geldi.Yıldırım, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin olumlu mecrada ilerlemeye devam ettiğine işaret ederek, "TürkiyeÇin ilişkileri köklü bir temele dayanıyor. Asya'nın bir ucunda Çin, diğer ucunda Türkiye yer alıyor. Bölgesel ve küresel konularda benzer fikirlere sahip iki ülkeyiz. Hükümetler arasındaki ilişkilerin gelişmesine paralel olarak parlamentoların ilişkilerini de geliştirmek, parlamenter diplomasiyi daha etkin hale getirmek ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini söyleyen Li ise, "Türkiye önemli ve gelişmekte olan bir ülkedir ve yükselen ekonomidir. Öteden beri bağımsız ve egemen bir dış politika izliyor. Çin, Türk tarafının kendi ulusal güvenliğini, istikrarını ve meşru haklarını koruma çabalarını, kendine özgü gelişme yolunda ilerlemesini ısrarla destekliyor. Türk tarafıyla stratejik ve siyasi güveni güçlendirerek, karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizi derinleştirmeye hazırız" diye konuştu.