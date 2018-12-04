FETÖ’de 24 şüpheli gözaltında

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Manisa'daörgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları belirlenen, 11'i muvazzaf, 2'si TSK'dan ayrılmış, 3'ü ise görevden ihraç edilmiş 16 askerden 12'si gözaltına alındı. Karabük'te aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç edilen astsubayların da bulunduğu 10 asker, Eskişehir'de eski bir teğmen, Bursa'nın İnegöl ilçesinde de bir avukat gözaltına alındı. Konya'da ise 3 muvazzaf asker tutuklandı. Bu arada İzmir'deki askeri casusluk davasına bakan eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman tutuksuz yargılandığı FETÖ davasında 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.