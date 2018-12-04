Yargıda yeni dönem: 70 puan barajı aranacak

BUGÜN NELER OLDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda yeni dönemi anlattı. Hakim ve savcı alımında 70 puan barajı aranacağını ifade eden Gül, "Bir dizi yenilikle yargı mensuplarının meslek öncesi eğitim ve staj dönemlerini yeni bir anlayışla ele almayı planlıyoruz. Bütün gayemiz FETÖ'nün bu tahribatını, travmasını temizleyerek yargıda da yeni inşa sürecini hep birlikte tamamlamaktır. Bu konudaki temel yaklaşımımız da sürekli eğitim anlayışıdır" dedi.Gül, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde düzenlenen Meslek İçi Eğitim Programı'nda konuştu. 15 Temmuz 2016'nın kritik bir eşik ve siyasi tarih boyunca yüz yüze gelinen en büyük tehditlerden biri olduğunu vurgulayan Gül, "Ehliyet ve liyakatten öte bir ideolojik sapkınlığa, sadakati tercih ederek yargıyı arka bahçesi ya da ideolojik bir bagaj olarak görmek için bir merkez olarak görenlerin ülkemizi, yargıyı getirdikleri hal ortadadır ama asla ve asla ehliyet ve liyakatten vazgeçmeden, sadece ve sadece Anayasa'dan, hukuktan talimat alan bir yargı, Türk milletine her zaman hizmet edecektir. İşte bütün gayemiz FETÖ'nün bu tahribatını, travmasını temizleyerek yargıda da yeni inşa sürecini hep birlikte tamamlamaktır" diye konuştu. Hukuk eğitiminin güçlendirilmesi konusunda çok geniş bir mutabakat bulunduğuna işaret eden Gül, "Ülkemizdeki hukuk eğitimlerinde başta YÖK ve üniversiteler olmak üzere ilgili paydaşlarla iş birliğini artırarak niteliği artırmayı temel hedef olarak görüyoruz." şeklinde konuştu. Gül, mesleğe başlamadan önce yapılacak devlet sınavını çok önemli ve anlamlı bulduklarını dile getirdi.