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Belediye başkanıyla görüşemeyince silahla ateş etti, ortalığı dağıttı

Başkanı ile görüşmek isteyen bir şahıs olumsuz cevap alınca silahla havaya ateş edip, ortalığı dağıttı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 12:28
Belediye başkanıyla görüşemeyince silahla ateş etti, ortalığı dağıttı
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'la görüşmek isteyen Ö.D. isimli şahıs, olumsuz cevap alınca belediye içerisinde 2 el ateş ederek ortalığı dağıttı. Saat 11.00 sularında belediye binasına gelen Ö.D. belediye başkanı ile görüşmek istediğini yetkililere iletti. Yetkililerden 'Belediye başkanı burada yok' cevabını alan şahıs, 'Burada olduğunu biliyorum. Görüşmek istemiyorsa o benim ayağıma gelecek' diyerek silahını çıkartıp havaya 2 el ateş etti. Siniri geçmeyen şüpheli ortalığı da dağıttı. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplere teslim olan Ö.D., Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.

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Belediye başkanıyla görüşemeyince silahla ateş etti, ortalığı dağıttı
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