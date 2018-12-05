Sakarya'da uyuşturucu operasyonları

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekiplerince kasım ayında 30 operasyon düzenlendi.
Narkotik dedektör köpeği "Rüzgar"ın da katıldığı operasyonlarda, 7 kilo 45 gram kubar esrar, 216 gram bonzai, 100 gram kenevir tohumu, 10 gram eroin, bin 305 uyuşturucu hap, 271 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 104 çeşitli çapta mermi ele geçirildi. Operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 9'u tutuklandı.