FETÖ’nün BAE imamına flaş dava

FETÖ/PDY'nin Birleşik Arap Emirlikleri imamı Ahmet Kıroğlu yakalandı. Kıroğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kıroğlu'nun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtildi. Şüpheli ifadesinde, 2008 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine terör örgütünün örgütlenmesinin sorumlusu olarak gittiğini, kendisini terör örgütü bünyesinde yöneticilik yapan Fatih Mehmet K. ve Taner E. isimli şahısların karşıladığını, bu şahıslarla birlikte Dubai şehrinde terör örgütüne müzahir bir Türk koleji kurmak için faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Burada sohbet adı altında Dubai'de iş yapan ya da çalışan Türkler'e örgütsel propaganda yaptığını ifade etti.

HİMMET TOPLAYIP OKUL KURMUŞ

Kıroğlu, 2008 yılından 2014 yılı Nisan ayına kadar Türk Kültür Merkezi adına Quba Training Center isimli terör örgütüne müzahir dil okulunu kurmak için sohbet toplantılarına gelenlerden örgüt adına para topladığını, bu okulu 2010 yılında kurarak faaliyete geçirdiğini, ayrıca Hilmi Ö. ve Alptekin A. isimli ticaretle uğraşan örgüt mensubu şahıslarla terör örgütüne müzahir Global Bridge Business Solutions isimli danışmanlık şirketini kurduklarını belirtti.

ÖRGÜTE MÜZAHİR OKULLAR

İfadesinde, BAE'nin çeşitli kentlerinde terör örgütüne müzahir okullar oluşturduklarını, Quba Training Center isimli dil okulunun kuruluşunda toplanan ve Dubai İslamicbank da toplanan terör örgütüne ait paraları çekme yetkisinin kendisinde olduğunu kaydetti. Şüpheli, terör örgütünün Kuzey Irak'ta ki örgütlenmesinden sorumlu olan Talip B. isimli örgüt yöneticisini Dubai'de ağırladığını, birlikte terör örgütünün parasıyla neler yapılabileceğini araştırdıklarını, 2014 yılı Mart ve Nisan ayında Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını, Türkiye'ye geldikten sonra terör örgütü ile irtibatını Seyfullah A. isimli örgüt mensubunun üzerinden devam ettirdiğini ileri sürdü.

Şüpheli ayrıca, birçok kez ABD, Dubai ve Suudi Arabistan'a gittiğini, terör örgütünün tepe yöneticilerinden Şerif Ali Tekalan'ı Dubai'de ağırladığını, ByLock uygulamasını ise örgütsel faaliyetler kapsamında kullandığını itiraf etti.

YETERSİZ BİLGİ

Savcılık iddianamede, Ahmet Kıroğlu'nun terör örgütünün tepe yöneticilerinin örgüt içerisindeki konumları ile ilgili bilgi vermemesi, terör örgütüne müzahir dil okulu ve danışmanlık şirketi kurulması için toplanan paraların miktarı ve bu paralardan ne kadar harcandığı, paraların terör örgütünün hangi hesaplarına aktarıldığı konularında bilgi vermediğine dikkat çekti ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının mümkün olmadığını belirtti.

SUÇTAN KURTULMAK AMAÇLI

Örgütte yönetici olarak yabancı ülke yapılanmalarında uzun yıllar görev almasına rağmen terör örgütünün bu ülkelerdeki faaliyeti ve kritik görevlerdeki örgüt yöneticileri hakkında yeterli bilgi vermemesini dikkate alan savcılık, Kıroğlu'nun cezadan kurtulmak için böyle bir savunma verdiğini belirtti. Savunmasını sığ ve yetersiz düzeyde tuttuğunu kaydetti.

ÖRGÜT KURMA VE YÖNETME

Ali Kıroğlu hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçu kapsamında hapis cezası istendi. Tutuklu yargılanan şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.