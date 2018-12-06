Kadınlarımız yerel yönetimde söz sahibi olmalı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 84. Yıl Dönümü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenen programa katıldı. Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanındığı bu özel günün, Türkiye için bir milat olduğunu belirterek bugünün, dünyanın bütün coğrafyalarında çatışmaların, savaşların ortasındaki kadınlar için de bir milat olmasını diledi. Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:Kadınlarımızı tüm alanlarda güçlendirmek için çalışıyoruz. Kadınların hakettiği yeri almadığı bir toplumda ilerlemeden bahsedilemez. Yakın geçmişte kadınlar adına kayıp yıllarımız oldu. Başörtülü kadınlar toplumsal hayattan uzun süre dışlandılar. Ne yazık ki, başörtüsünün karşısına modernlik, çağdaşlık, ilerleme gibi kavramları koyup, insani değerlerimizi ve birikimimizi kılık kıyafetle ölçmeye çalıştılar. Bu ülkede yitik bir nesil yetişti.Çok şükür ki, büyük mücadelelerin sonunda bu ayıp ortadan kalktı. Şimdi farklı din, dil, etnik kökene sahip tüm kadınlarımızla huzur içinde yaşamak istiyoruz. Nazım'ın dediği gibi; 'Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür! Bir orman gibi kardeşçesine!'Yaşayacaksak hep beraber, birbirimize saygı göstererek, farklılıklarımızı bağrımıza basarak yaşayacağız. Belli bir zümrenin inanç ve ideolojileri, varlığını başka yaşam tarzlarını istila ederek devam ettiriyorsa bu gözyaşından beslenmektir. Allah'a şükür ki gözyaşı artık kimsenin ekmeğine katık olmuyor.Beş milyona ulaşan kadın üyesi ile AK Parti, kadınları toplumsal hayata aktif biçimde dahil eden yegane harekettir. Kadının değiştirici ve dönüştürücü gücü partimizin en önemli yakıtıdır. Kadın dostu bir parti demiyorum. Çünkü partimizin vizyonu bundan çok ötedir. Erkek ve kadını bir bütünün iki parçası olarak gören bu hareket, kadınları hayatın asli unsuru olarak değerlendirir. Bu süreçte tarihi referanslardan da güç alır. Çünkü biliyoruz ki Türk kadını, dünyada birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nı kadın erkek omuz omuza kazanmış bir millettir.Türkiye, mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, kadınlarımızın yerel yönetimlerde söz sahibi olmasını da güçlü biçimde destekliyoruz. AK Parti iktidarının ince işçilik döneminde, kadınlara çok vazife düşüyor. Kadın duyarlılığının, zevkinin yansımasını şehirlerimizde görmeliyiz. Kültür, sanat ve çevre konuları, yeni dönemin esas meseleleridir.Kadınlarımızın ayağının altına cenneti seren Rabb'imizin bize hediye ettiği annelik, özel bir ihtimam gerektirir. Bu özel dönemi, kadınları toplumsal hayatta geri bırakmayacak şartlarla yeniden düzenlemeliyiz. Kadınları kariyer ve annelik arasında tercih yapmak zorunda bırakmamalıyız. AA