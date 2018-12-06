MEB'den "öğrenci andı" açıklaması

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan "andımız için skandal talimat" başlıklı haberde yer alan iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Bakanlığın, "öğrenci andı davası" ile ilgili "temyiz sürecini uzatmaya başladığı" ve il müdürlüklerine "öğrenci andı" konusunda genelge gönderdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"TAMAMEN BAĞIMSIZ YARGIDIR"

"Bakanlığımız, Danıştaya ilgili 'ek beyanı' sunmuş olup, il müdürlüklerine ise iddia edildiği gibi bir genelge göndermemiştir. Ayrıca, Bakanlığımızın yargı sürecini uzatma veya kısaltmaya dönük bir dahli söz konusu olamaz. Bu süreci belirleyen tamamen bağımsız yargıdır."